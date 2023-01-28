Хави рассказал о настрое "Барселоны" на матч с "Жироной"

Наставник “Барселоны” Хави рассказал о том, чего ждет от команды в игре чемпионата с “Жироной”.

Команды сыграют в рамках 19-го тура уже сегодня. Встреча начнется в 17:15 по киевскому времени.

По словам тренера, его не устроит никакой результат, кроме победы.

“Мы - ”Барселона", и мы должны победить “Жирону”. Если мы не сможем победить, то это будет катастрофой. Так что давайте наслаждаться нашим текущим положением до начала игры", — сказал испанец.

Напомним, что “Барселона” лидирует в Ла Лиге, опережая “Реал” на три балла.