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Хави рассказал, как решился выпустить на поле 17-летнего Гуя

Новости футбола Сегодня, 08:09
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Хави рассказал, как решился выпустить на поле 17-летнего Гуя Хави рассказал, как решился выпустить на поле 17-летнего Гуя

Главный тренер "Барселоны" Хави объяснил, по какой причине он решил выпустить 17-летнего Марка Гую на поле в игре против "Атлетика".

Юный футболист появился в игре на 79-й минуте встречи, а уже меньше чем через минуту забил единственный гол в матче.

"У меня нет проблем с тем, чтобы искать усиление среди нашей молодежи. На самом деле, я всегда внушаю им ту же уверенность, которую мне внушали, когда мне было 17-18 лет.

Я удивлен тем, что они не боятся. Я вижу в них искру. Они смотрят мне в глаза и говорят: 'Дай возможность, вы увидите, что все будет хорошо'. Я видел это в Гави, Бальде, Ямале, Фермине, и теперь я вижу это в Марке. Он выглядел не испуганным", - сказал тренер.

Встреча проходила в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги и завершилась со счетом 1:0.

В настоящее время "Барселона" занимает третье место в испанской Ла Лиге после десяти матчей, набрав 24 очка.

Марк Гую после своего гола вошел в историю чемпионатов Испании как автор самого быстрого гола среди дебютантов, вышедших на замену.

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