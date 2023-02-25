Хави провел беседу с футболистами "Барселоны" после поражения от "МЮ"

Наставник “Барселоны” Хави провел беседу с футболистами команды после поражения в Лиге Европы от “Манчестер Юнайтед”.

Во время последней тренировки испанский тренер решил уделить отдельное внимание мотивационной части коллектива.

Хави попытался донести до футболистов, чтобы они не сбавляли темп и не переживали из-за поражения.

Напомним, что каталонцы возглавляют таблицу чемпионата Испании, опережая “Реал” на 8 баллов.