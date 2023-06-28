Хави просит руководство "Барселоны" купить лидера "Интера"

Наставник “Барселоны” Хави все еще надеется переманить в клуб хавбека “Интера” Марсело Брозовича.

На днях игрок сборной Хорватии отказал "Аль-Насру" и выразил желание перебраться в каталонский клуб.

При этом у “Барселоны” есть большие проблемы с финансами, что может сорвать трансфер.

Хави призывает руководство клуба не отказываться от возможности приобретения опытного футболиста.