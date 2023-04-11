Хави прокомментировал слухи о возвращении Месси в "Барселону"

Тренер “Барселоны” Хави прокомментировал слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в клуб.

Он отметил, что болельщики очень рады этой идее и уже начали скандировать имя аргентинского футболиста на матчах.

Однако на данный момент команда сосредоточена на победе в Ла Лиге, а после этого будут рассмотрены другие вопросы.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в “Барселону” после окончания текущего сезона.