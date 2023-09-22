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Хави продлил контракт с Барселоной

Новости футбола Сегодня, 14:25
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Хави продлил контракт с Барселоной Фото: https://www.instagram.com/xavi/

Барселона продлила контракт с Хави Эрнандесом до июля 2023 года, сообщили на официальной странице клуба.

Барселона и тренер Хави Эрнандес договорились о продлении его контракта до 30 июня 2025 с возможностью продления на еще один год. Подписание состоялось в пятницу в офисе Spotify Camp Nou.

Напомним, 28 мая 2019 года Хави официально приступил к тренерской деятельности, став главным тренером катарского клуба Аль-Садд. В августе выиграл Кубок шейха Яссима, свой первый трофей в роли главного тренера. 17 января 2020 года выиграл Кубок наследного принца Катара. 6 ноября 2021 года Хави официально стал тренером Барселоны, подписав контракт до 2024 года. Он вернулся в команду, где провел 24 года в качестве игрока.

20 ноября 2021 года провел свой первый матч в качестве тренера каталонского клуба против Эспаньола, в котором команда одержала минимальную победу со счетом 1:0.

За свой период в Барселоне Хави сначала выиграл Суперкубок Испании в 2023 году. Также, в сезоне 2022-2023 он привел Барселону в титул Ла Лиги.

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