Хави подвел итоги сенсационного поражения Барселоны в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группы Н Лиги чемпионов украинский «Шахтёр» неожиданно взял вверх над испанской «Барселоной».

Встреча прошла на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и завершилась победой “горняков” со счетом 1:0.

После игры главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результаты и выразил признание игрокам соперника.

«Я верю в своих игроков. Мы ещё не потеряли ничего. Мы продолжаем работать над нашей игрой. У нас впереди ещё много матчей. Я хочу подчеркнуть, что моё доверие к игрокам остаётся неизменным.

«Шахтёр» показал отличную игру в обороне. У них были отличные контратаки. Но мы боролись до конца, потому что очень хотели выйти из группы Лиги чемпионов уже после этого матча. Хозяева сделали отличную работу в обороне. Мне понравились выступления Судакова, Сикана и Невертона», — приводит слова Хави ua.tribuna.com.