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Хави подвел итоги разгромной победы Барселоны

Новости футбола Сегодня, 05:54
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Хави подвел итоги разгромной победы Барселоны Хави подвел итоги разгромной победы Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Хави подвел итоги разгромной победы своей команды над "Бетисом" (5:0).

Встреча проходила в рамках пятого тура Ла Лиги.

"Матч не был идеальным, но он был замечательным. Я доволен тем, с каким энтузиазмом играли наши футболисты, они наслаждались игрой. Было ощущение, что мы играли на "Камп Ноу". У нас было много замечательных моментов - это то, чего мы хотим видеть.

За исключением Ямала, все четыре игрока из нашей атакующей группы забили голы, это идеально. Мы также забили гол со штрафного. Мы забили пять голов дома и не пропустили. У "Бетиса" был всего один опасный момент, но в целом мы сыграли качественный матч.

Мы работали над прессингом и знали, что соперник буде играть очень широко. Первый гол был очень важен, Жоау Канселу сыграл отлично. Мы не должны позволять соперникам создавать такое количество моментов. "Бетис" мог забить первым. Мы не должны снижать свои стандарты. В этом матче мы были немного ближе к той "Барселоне", которую мы хотим видеть", - приводит слова Хави издание Marca.

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