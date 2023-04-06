Хави подвел итоги крупного поражения от "Реала"
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Барселоны
Наставник “Барселоны” Хави признал, что "Реал" был лучше в полуфинале Кубка Испании, в котором его команда проиграла на своем поле со счетом 0:4. В первой игре каталонцы победили 1:0.
После вылета из турнира испанский тренер поздравил соперника с победой.
"Реал" - отличная команда, которая заслужила победу и может быть сложным противником.
Если "Барселона" выиграет Ла Лигу и Суперкубок, то это поражение не испортит хороший сезон, но такие события все равно трудно пережить", - отметил он.
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