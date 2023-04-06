Хави подвел итоги крупного поражения от "Реала"

Наставник “Барселоны” Хави признал, что "Реал" был лучше в полуфинале Кубка Испании, в котором его команда проиграла на своем поле со счетом 0:4. В первой игре каталонцы победили 1:0.

После вылета из турнира испанский тренер поздравил соперника с победой.

"Реал" - отличная команда, которая заслужила победу и может быть сложным противником.

Если "Барселона" выиграет Ла Лигу и Суперкубок, то это поражение не испортит хороший сезон, но такие события все равно трудно пережить", - отметил он.