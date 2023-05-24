Хави оценил возможное возвращение Месси в "Барселону"

Наставник “Барселоны” Хави оценил возможное возвращение форварда ПСЖ Лионеля Месси в каталонский клуб.

По словам специалиста, сейчас все зависит от многих факторов и от желания самого футболиста.

“Месси является замечательным игроком, я с ним очень дружу. Посмотрим, можно ли будет провернуть такой переход. Многое зависит от желания самого Лионеля”, - сказал он.

Напомним, что аргентинец покинул “Барселону” в 2021 году. Ближайшим летом его контракт с парижанами истекает.