Хави оценил потерю Бускетса для "Барселоны"

Наставник “Барселоны” Хави считает капитана своей команды Серджи Бускетса гением.

По словам тренера, это самый умный игрок среди тех, с кем ему когда-либо доводилось играть.

При этом Хави выразил сожаление о том, что команда теряет лучшего центрального полузащитника в истории клуба.

Ранее стало известно, что Бускетс покинет “Барселону” после окончания текущего сезона.

Ожидается, что он подпишет контракт с клубом МЛС или поедет играть в Саудовскую Аравию.