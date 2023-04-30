Хави оценил дебют 15-летнего вундеркинда "Барселоны"

Наставник “Барселоны” Хави Эрнандес высказался про дебют 15-летнего Ламина Ямала в матче против севильского “Бетиса” (4:0).

По словам специалиста, молодой талант продемонстрировал свой потенциал и имел возможность забить гол.

Хави выразил уверенность в способностях юного игрока и отметил его будущую важность для команды.

Напомним, что за 8 туров до конца первенства “Барселона” идет на первом месте таблицы с 11 баллами отрыва.