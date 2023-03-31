Хави отреагировал на возможное возвращение Месси в "Барселону"

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес поделился мнением о возможном возвращении в каталонский клуб аргентинского нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси.

“Сейчас не лучший момент, чтобы обсуждать возвращение Лео в ”Барселону". Мы с ним друзья, мы часто говорим, но пока не время. Но я буду первым, кто обрадуется возвращению Месси в любом качестве. “Барселона” - клдуб его жизни, он является лучшим футболистом в истории. Но сейчас мы должны выиграть два титула. Нам нужно сосредоточиться на этом", - приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что “Барселона” хочет подписать 35-летнего Месси на правах свободного агента, так как его контракт с ПСЖ истекает ближайшим летом.

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