Хави отреагировал на судейский скандал вокруг "Барселоны"

Главный тренер “Барселоны” Хави не оставил без внимания бывшего гендиректора “Баварии” Карла-Хайнца Румменигге о том, что испанский гранд всегда был на первом месте у судей.

Недавно немецкий функционер заявил, что у него всегда было странное ощущение по поводу судейства, когда его команда играла в Испании.

“Я с уважением отношусь к любому мнению, в том числе этому, но мне никогда не довелось даже подумать, что судьи помогали мне выигрывать трофеи. Ни в Испании, ни в Европе”, - сказал он.