Хави отреагировал на переход Роналду в клуб из Саудовской Аравии

Главный тренер “Барселоны” Хави поделимся мнение о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в “Аль-Наср” из Саудовской Аравии.

“Криштиану перешел в один из лучших клубов Саудовской Аравии, но ему не будет легко. Когда я тренировал ”Аль-Садд", то играл против нескольких команд из этой страны. Чемпионат Саудовской Аравии является очень конкурентным. Но я уверен, что Роналду добьется успеха", - приводит слова Хави Barca Universal.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года. Зарплата португальца составит порядка 200 миллионов евро.

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