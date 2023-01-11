Главная Новости Хави отреагировал на переход Роналду в клуб из Саудовской Аравии

Хави отреагировал на переход Роналду в клуб из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Главный тренер “Барселоны” Хави поделимся мнение о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в “Аль-Наср” из Саудовской Аравии.

“Криштиану перешел в один из лучших клубов Саудовской Аравии, но ему не будет легко. Когда я тренировал ”Аль-Садд", то играл против нескольких команд из этой страны. Чемпионат Саудовской Аравии является очень конкурентным. Но я уверен, что Роналду добьется успеха", - приводит слова Хави Barca Universal.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года. Зарплата португальца составит порядка 200 миллионов евро.

Не пропустите: Рафинья может покинуть "Барселону".

эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм Маркуса Тюрама/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:55 "Барселона" вступила в борьбу за форварда сборной Франции
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:30 По три игрока "Реала" и ПСЖ попали в команду года по версии IFFHS
Фото: инстаграм Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:15 "Шахтер" может подписать легенду киевского "Динамо"
Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:30 "Реал" вступил в борьбу за Кейна
Фото: инстаграм Обамеянга/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:55 Обамеянг хочет вернуться в "Барселону"
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:08 Главные новости дня: 10 января
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:28 "Лион" не смог обыграть "Нант" в чемпионате Франции Новости футбола Сегодня, 15:55 "Барселона" вступила в борьбу за форварда сборной Франции Новости футбола Сегодня, 15:42 Хави отреагировал на переход Роналду в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:30 По три игрока "Реала" и ПСЖ попали в команду года по версии IFFHS Новости футбола Сегодня, 15:15 "Астон Вилла" купила воспитанника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 14:55 Экс-защитник "Атлетико" и сборной Бразилии завершил карьеру Новости футбола Сегодня, 14:42 "Атлетико" может усилиться экс-форвардом "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 14:30 "Милан" решил выкупить трансфер хавбека "Реала" Новости футбола Сегодня, 14:15 "Шахтер" может подписать легенду киевского "Динамо" Новости футбола Сегодня, 13:56 Звездный аргентинец Пасторе выбрал неожиданное место для продолжения карьеры
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 12 янв 2023 Бетис - Барселона прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании 12 января 2023 года Футбол 12 янв 2023 Фулхэм - Челси прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 12 января 2023 года