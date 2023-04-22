Хави отказался комментировать возможные переговоры "Барселоны" с Месси

Главный тренер “Барселоны” Хави отказался комментировать возможные переговоры о возвращении нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в команду.

Напомним, что летом аргентинец станет свободным агентом.

"Я не в курсе переговоров по поводу возможного возвращения Месси. Моя работа заключается в том, чтобы сосредоточиться на следующей игре и не думать о трансферах или следующем сезоне. Сейчас не время говорить о Месси", - сказал Хави на пресс-конференции.

Ранее СМИ писали о том, что для завершения сделки каталонскому клубу необходимо решить финансовые проблемы.