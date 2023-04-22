Хави отказался комментировать возможные переговоры "Барселоны" с Месси
Новости футбола Сегодня, 09:28
Фото: твиттер ПСЖ
Главный тренер “Барселоны” Хави отказался комментировать возможные переговоры о возвращении нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в команду.
Напомним, что летом аргентинец станет свободным агентом.
"Я не в курсе переговоров по поводу возможного возвращения Месси. Моя работа заключается в том, чтобы сосредоточиться на следующей игре и не думать о трансферах или следующем сезоне. Сейчас не время говорить о Месси", - сказал Хави на пресс-конференции.
Ранее СМИ писали о том, что для завершения сделки каталонскому клубу необходимо решить финансовые проблемы.
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