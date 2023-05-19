Хави отказал руководству "Барселоны" в продаже одной из звезд команды
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Барселоны
Будущее бразильского вингера “Барселоны” Рафиньи Диаса должно определиться в ближайшем времени.
Как пишет источник, руководство клуба хочет его отпустить, но против такой идеи выступает главный тренер Хави.
Свою позицию испанский тренер озвучил во время недавней встречи с руководством команды.
Рафинья имеет контракт с клубом до середины 2027 года.
В этом сезоне он провел 32 матча в Ла Лиге, забив семь голов и отдав семь результативных передач.
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