Хави отказал руководству "Барселоны" в продаже одной из звезд команды

Будущее бразильского вингера “Барселоны” Рафиньи Диаса должно определиться в ближайшем времени.

Как пишет источник, руководство клуба хочет его отпустить, но против такой идеи выступает главный тренер Хави.

Свою позицию испанский тренер озвучил во время недавней встречи с руководством команды.

Рафинья имеет контракт с клубом до середины 2027 года.

В этом сезоне он провел 32 матча в Ла Лиге, забив семь голов и отдав семь результативных передач.