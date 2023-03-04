Хави оскорблял судей во время матча с "Реалом"

Наставник “Барселоны” Хави резко высказался в сторону арбитра по ходу первой игры 1/2 финала Кубка Испании против “Реала” (1:0).

Как пишет источник, от испанца “досталось” четвертому судье.

По ходу матча наставник “Барселоны” говорил следующие фразы: “Вы обирались” и “Вы засрали весь второй тайм”.

Напомним, что Эль-Классик обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро.