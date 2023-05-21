Хави обратился к президенту "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес выразил благодарность болельщикам и президенту клуба Жоану Лапорте.

Он обратил внимание на важность единства болельщиков и поблагодарил их за поддержку.

"Хочу выразить признательность руководству клуба за поддержку команды. Президент, мы не так уж и плохи", - сказал тренер.

Напомним, что вчера каталонцы проиграли матч испанского чемпионата на своем поле "Реал Сосьедаду".