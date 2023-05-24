Хави недоволен отменой красной карточки Винисиуса

Наставник “Барселоны” Хави Эрнандес высказался о решении федерации футбола Испании отметить удаление нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора.

Бразилец получил красную карточку за драку в матче Ла Лиги против "Валенсии".

По словам испанского тренера, проявления расизма и оскорбления должны наказываться, но красная карточка, выданная Жуниору, с этим не связана.

“Это было футбольное действие, произошедшее на поле”, - сказал он.

Напомним, что во время матча с "Валенсией" Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям.