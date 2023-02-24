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Хави назвали причины поражения "Барселоны" от "МЮ"

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен

Наставник “Барселоны” Хави попытался найти причины поражения от “Манчестер Юнайтед” (1:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

По словам тренера, его подопечные контролировали игру в первом тайме, но после забитого гола они стали более уязвимы.

"На таком уровне все решают детали. Очень жаль, потому что команда смогла показать свое лицо и, возможно, заслужила немного большего. У нас были моменты.

В этот вечер мы не контролировали мелкие детали и именно поэтому мы вылетаем. Такое ощущение, что мы выступили лучше, чем в прошлом сезоне", - сказал он.

Напомним, что первая игра завершилась со счетом 2:2.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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