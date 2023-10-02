Хави назвал самого сложного соперника для Барселоны

Наставник каталонской “Барселоны” Хави рассказал о том, кого считает самым сложным соперником для своей команды.

Весьма ожидаемо, испанский тренер считает таковым мадридский “Реал”. При этом Хави вспомнил еще и про мюнхенскую “Баварию”. По его словам, “Барселоне” всегда сложно играть против немецкого гранда.

Хави возглавляет "Барселону" с 2021 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Каталонский клуб в прошлом сезоне под руководством испанца смог выиграть чемпионат Испании и Суперкубок страны. В минувшем розыгрыше Ла Лиги “Реал” так и не смог составить конкуренции “сине-гранатовым”, отстав от них по итогам сезона на 10 баллов.

После восьми туров текущего сезона "Барселона" идет на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 20 баллов. Лидирует мадридский “Реал”, у которого в активе на один балл больше.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет против "Гранады". Встреча запланирована на 8 октября.