EN EN NG NG
Главная Новости Хави назвал самого сложного соперника для Барселоны

Хави назвал самого сложного соперника для Барселоны

Новости футбола Сегодня, 07:01
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Хави назвал самого сложного соперника для Барселоны Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен

Наставник каталонской “Барселоны” Хави рассказал о том, кого считает самым сложным соперником для своей команды.

Весьма ожидаемо, испанский тренер считает таковым мадридский “Реал”. При этом Хави вспомнил еще и про мюнхенскую “Баварию”. По его словам, “Барселоне” всегда сложно играть против немецкого гранда.

Хави возглавляет "Барселону" с 2021 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Каталонский клуб в прошлом сезоне под руководством испанца смог выиграть чемпионат Испании и Суперкубок страны. В минувшем розыгрыше Ла Лиги “Реал” так и не смог составить конкуренции “сине-гранатовым”, отстав от них по итогам сезона на 10 баллов.

После восьми туров текущего сезона "Барселона" идет на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 20 баллов. Лидирует мадридский “Реал”, у которого в активе на один балл больше.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет против "Гранады". Встреча запланирована на 8 октября.

Связанные команды и лиги
Гранада Барселона Ла Лига Испания
Популярные новости
Супер Марио покоряет Турцию. Балотелли оформил дубль за Аданадемирспор Новости футбола Вчера, 15:31 ВИДЕО. Супер Марио покоряет Турцию. Балотелли оформил дубль за Аданадемирспор
С Холандом, Сака и даже голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре Новости футбола Вчера, 11:40 С Холандом, Сака и голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре
Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии Новости футбола Вчера, 09:49 Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии
Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити Новости футбола Вчера, 09:02 Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити
Виновные наказаны. Судьи VAR исключены из Премьер-лиги Новости футбола Вчера, 08:13 Скандал в АПЛ. Судьи, которые не засчитали гол Диаса из-за офсайда, отстранены от работы
Матч Аякса не был доигран из-за жуткой травмы вратаря Новости футбола Вчера, 00:49 Матч Аякса не был доигран из-за жуткой травмы вратаря
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:01 Хави назвал самого сложного соперника для Барселоны Новости футбола Сегодня, 05:30 Рейнджерс остался без главного тренера Новости футбола Сегодня, 05:00 Лерой Сане установил рекорд в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 04:30 Реал потерял важного игрока перед матчем Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 04:16 Роналду забивает 35 и больше голов за год 14-й раз в своей карьере Новости футбола Сегодня, 04:00 Игроки сборной Аргентины поссорились после матча Тоттенхэма и Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 03:30 Стало известно, когда Месси вернется на поле Новости футбола Сегодня, 03:00 Моуринью рассказал, уйдет ли он из Ромы в ближайшее вреемя Новости футбола Сегодня, 02:30 Эффект Месси: билеты на матчи Интер Майами продают по сумасшедшим ценам Новости футбола Сегодня, 02:00 Почеттино рассказал, как относится к Мудрику и назвал его уникальным
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино - Верона 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло - Монца 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Наср - Истиклол 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фиорентина - Кальяри 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лас-Пальмас - Сельта 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фулхэм - Челси 2 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Кайзер Чифс — Кейптаун Сити 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Лутон - Бернли 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Интер — Бенфика 3 октября 2023 года