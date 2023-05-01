Хави назвал лучшую команду в мире

Главный тренер “Барселоны” Хави выразил мнение, что сильнейшей командой в мире на данный момент является “Манчестер Сити”.

“Манчестер Сити” сейчас является сильнейшей командой в мире. Они демонстрируют самый лучшйи футбол. Будет справедливо, если они завоюют требл", - приводит слова Хави Marca.

Напомним, что “Манчестер Сити” лидирует в Премьер-лиге, вышел в финал Кубка Англии, а в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с “Реалом”.

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