Хави назвал лучшего тренера в мире

Главный тренер "Барселоны" Хави высоко отозвался о коллеге по цеху, наставнике "Манчестер Сити", Хосепе Гвардиоле.

Во время сегодняшней пресс-конференции испанец отметил, что считает тренера “горожан” лучшим в мире.

"Я так считал практически с самого начала своей карьеры. Он гениальный и номер один. Все, кто когда-либо работал у него, были очарованы", - сказал он.

Напомним, что завтра “Барселона” проведет матч чемпионата против "Хетафе".