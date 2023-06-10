Хави назвал лучшего игрока, которого он тренировал

Наставник тренер “Барселоны” Хави назвал полузащитника “Аль-Садда” Санти Касорлу лучшим игроком, которого ему доводилось когда-либо тренировать.

По словам специалиста, он был бы рад видеть такого игрока в своем клубе и сейчас.

“Такие таланты, как у Касорлы, бесценны”, - сказал он.

Напомним, что Хави и Касорла работали вместе в “Аль-Садде”.

В прошлом сезоне каталонцы выиграли чемпионат Испании под руководством Хави.