Хави назвал фаворита в предстоящем матче "Барселоны" с "Реалом"

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес выразил мнение, что его команда не является фаворитом в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против “Реала”.

“Я думаю, что пройти ”Реал" по итогам двух матчей очень сложно. Насколько давно они вылетали после двухматчевого противостояния? Вот почему я считаю “Реал” фаворитом, несмотря на то, что счет в нашу пользу. Мы будем стремиться доминировать, но нам легко не будет", - приводит слова Хави Marca.

Напомним, что в первом матче “Барселона” обыграла на выезде со счетом 1:0.

Ответный матч “Барселона” - “Реал” состоится 5 апреля.

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