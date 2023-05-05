Хави нашел усиление для "Барселоны"

Наставник “Барселоны” Хави Эрнандес намерен пригласить в команду правого защитника Хуана Фойта из “Вильярреала”.

По информации журналиста Хави Мигеля, аргентинский фулбек является приоритетом для испанского тренера.

В руководстве каталонского клуба уже начали работу над трансфером.

Частью сделки может стать хавбек “Барселоны” Нико Гонсалес.