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Хави нашел неожиданную замену Бускетсу

Новости футбола Сегодня, 14:15
Хави нашел неожиданную замену Бускетсу Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес собирается использовать датского защитника Андреаса Кристенсена на позиции опорного полузащитника, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, наставник каталонского может пойти на такой шаг в связи с тем, что “Барса” из-за финансовых проблем может отказаться от приобретения нового футболиста. Таким образом, датчанин может стать заменой легендарному Серхио Бускетсу, который покинул клуб.

Стоит отметить, что Кристенсен на молодежном уровне неоднократно играл на позиции опорного полузащитника, но во взрослом футболе сыграл таким образом всего шесть матчей.

В минувшем сезоне 27-летний Кристенсен провел за “Барселону” 32 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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