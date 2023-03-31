Хави намекнул на возвращение Месси в "Барселону"

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес намекнул на возвращение бывшего капитана команды Лионеля Месси.

По данным источника, испанский тренер обсуждал данный вопрос со своими подопечными и призвал их быть более дружелюбными по отношению к форварду ПСЖ.

Дело в том, что в свое время у Месси были натянутые отношения с некоторыми игроками “Барселоны”, в том числе с Марком-Андре Тер-Штегеном.

Местные СМИ пишут, что таким образом Хави пытается сохранить “семейную атмосферу” в раздевалке команды.