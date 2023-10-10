Хави хочет усилить две позиции. Какие трансферы может совершить Барселона

Главный тренер «Барселоны» Хави определился с проблемными позициями, сообщает ESPN. Это планирование на следующее лето.

Хави считает, что «Барселоне» нужны игроки на оба фланга защиты, а также футболист в опорную зону. Следующим летом заканчивается аренда Жоау Канселу, а также контракты Серхи Роберто и Маркоса Алонсо. На позиции опорного полузащитника нет альтернативы Ориолю Ромеу.

Самый желанный вариант для «Барселоны» - это трансфер универсального полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Правый фланг защиты может усилить Хуан Фойт из «Вильярреала».

Оба трансфера не будут простыми. Однако «Барселона» рассчитывает на снижение цены на Киммиха и Фойта. Ведь их действующие контракты соответственно с «Баварией» и «Вильярреалом» постепенно истекают.