Форвард “Челси” и сборной Германии Кай Хаверц может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

Как пишет El Nacional, в услугах 23-летнего форварда заинтересована “Барселона”.

Стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро на портале Transfermarkt, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне АПЛ на счету Хаверца 7 голов и одна результативная передача в 28 матчах.