Хавбеку "Реала" Вальверде грозит дисквалификация на 12 матчей

Уругвайский полузащитник мадридского “Реала” Федерико Вальверде может быть дисквалифицирован на 12 лет, сообщает Marca.

По сведениям источника, 19 апреля состоится заседание Дисциплинарного комитета, который рассмотрит поступок уругвайца, который ударил по лицу футболиста “Вильярреала” Алекса Баэна на парковке стадиона после окончания матча чемпионата Испании. Вальверде заявил, что оппонент насмехался на его женой, которая могла потерять ребенка.

В нынешнем сезоне 24-летний Вальверде провел за “Реал” 46 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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