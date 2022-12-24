Хавбека "Шахтера" Тете предложили английским клубам

22-летнего вингера “Шахтера” Тете предложили сразу четырем клубам АПЛ.

Как известно, сейчас бразилец на правах аренды выступает за французский “Лион”, но возвращаться в Украину он не планирует.

В последнее время Тете стал получать меньше игровой практики и в “Лионе” хотели бы, чтобы он покинул команду в январе.

По данным источника, услуги бразильца предложили “Арсеналу”, “Вест Хэму”, “Ньюкаслу” и “Тоттенхэму”.

В текущем сезоне Тете сыграл за “ткачей” 13 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.