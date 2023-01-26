Хавбек "Ювентуса" близок к переходу в "Лидс"

“Лидс” близок к трансферу полузащитника “Ювентуса” и сборной США Уэстона Маккенни, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 28 миллионов евро, но получит отказ, так как “Юве” хочет получить 35 миллионов евро. Впрочем, с большой долей вероятности клубы сумеют достичь компромисса.

В нынешнем сезоне 24-летний Маккенни провел за “Ювентус” 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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