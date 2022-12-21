Хавбек сборной Аргентины заинтересовал "МЮ" и "Арсенал"

В услугах полузащитника сборной Аргентины Алексиса Макаллистера заинтересованы “Арсенал” и “Манчестер Юнайтед”.

Как сообщает CaughtOffside, “красные дьяволы” готовы сделать предложение “Брайтону” уже в зимнее трансферное окно.

Также в его услугах заинтересован лично наставник “Арсенала” Микель Артета.

Отметим, что в текущем сезоне Макаллистер сыграл 14 матчей в АПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Вместе со сборной Аргентины он выиграл ЧМ-2022 в Катаре.