Хавбек сборной Аргентины готов перейти в "Ювентус"

Полузащитник “Брайтона” и сборной Аргентины Алексис Макаллистер готов перейти в “Ювентус”, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, футболист заинтересован в трансфере. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как его цена значительно выросла из-за успешного выступления на победном для Аргентины чемпионате мира-2022 в Катаре. Хавбеком также интересуются “Ливерпуль”, “Арсенал” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 24-летний Макаллистер провел за “Брайтон” 14 матчей и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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