Хавбек сборной Аргентины готов перейти в "Ювентус"
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Алексиса Макаллистера/Автор неизвестен
Полузащитник “Брайтона” и сборной Аргентины Алексис Макаллистер готов перейти в “Ювентус”, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, футболист заинтересован в трансфере. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как его цена значительно выросла из-за успешного выступления на победном для Аргентины чемпионате мира-2022 в Катаре. Хавбеком также интересуются “Ливерпуль”, “Арсенал” и “Челси”.
В нынешнем сезоне 24-летний Макаллистер провел за “Брайтон” 14 матчей и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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