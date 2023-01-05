Хавбек сборной Англии признан самым дорогим футболистом в мире

Исследовательская группа CIES Football Observatory обновила рейтинг самых дорогих футболистов в мире.

На первое место вышел полузащитник дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингем, который оценивается в 208,2 миллионов евро. На второе место поднялся полузащитника “Манчестер Сити” и сборной Англии Филип Фоден (200,5 млн евро). В топ-3 также входит форвард “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе (190,7 млн евро).

Стоит отметить, что в топ-100 рейтинг не попали легендарные нападающие Лионель Месси (ПСЖ) и Криштиану Роналду ("Аль-Наср").

Топ-10 рейтинга CIES выглядит так:

1. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд) - 208,2 миллиона евро.

2. Филип Фоден ("Манчестер Сити") - 200,5

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 191,7

4. Винисиус Жуниор ("Реал") - 190,5

5. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 174,9

6. Педри ("Барселона") - 170,2

7. Гави ("Барселона") - 147,6

8. Джамал Мусиала ("Бавария") - 145,1

9. Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг") - 125,8

10. Федерико Вальверде ("Реал") - 123,5

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