Хавбек "Реала" Себальос показал фото своей ноги после удара Акуньи
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: инстаграм Дани Себальоса/Автор неизвестен
Полузащитник “Реала” Дани Себальос показал фотографию своей ноги, которую ему повредил защитник “Севильи” Маркос Акунья, пожаловавшийся на удаление за этот фол.
“Тяжело играть, когда за соперника играет 12 человек”, – написал Акунья в своем твиттере.
“Оставить свою команду вдесятером… Это действительно тяжело, правда”, – ответил Себальос, показав ногу с кровоподтеком.
В нынешнем сезоне 26-летний Себальос провел за “Реал” 44 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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