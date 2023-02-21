Хавбек "Реала" готов перейти в "Барселону"

Полузащитник мадридского “Реала” Марко Асенсио заинтересован в переходе в “Барселону”, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, футболист не может договориться с королевским клубом о продлении контракта. “Реал” сделал игроку предложение, но его не устраивает зарплата. Контракт хавбека истекает ближайшим летом, поэтому он может сменить клуб бесплатно. Каталонцы хотели бы переманить Асенсио на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за “Реал” 29 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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