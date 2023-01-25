Хавбек "Реала" Браим Диас сменит гражданство

23-летний полузащитник “Реала” Браим Диас сменит гражданство.

Как пишет источник, молодой футболист хочет выступать в составе сборной Марокко.

Ожидается, что арендованный “Миланом” футболист появится в расположении своей новой сборной уже в марте этого года, когда она впервые соберется после ЧМ-2022.

Напомним, что Диас играл за все юношеские и молодежные сборные Испании. Также на его счету один матч в составе главной команды страны.