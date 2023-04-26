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Хавбек ПСЖ может перейти в "Ювентус"

Новости футбола Сегодня, 13:02
Фабиан Руис Фабиан Руис

Согласно информации портала Todofichajes, полузащитник Фабиан Руис не смог доказать свою ценность для "ПСЖ" и, вероятно, планирует покинуть клуб после окончания текущего сезона.

По данным журналистов, 27-летний испанец имеет два возможных направления развития карьеры - итальянский "Ювентус" и испанский "Бетис".

Ожидается, что стоимость трансфера Фабиана составит около 38 миллионов евро.

Фабиан Руис перешел в "ПСЖ" из "Наполи" прошлым летом и в настоящее время имеет контракт с клубом до 2027 года. За текущий сезон в чемпионате Франции Руис провел 23 матча, забил один гол и отдал один ассист.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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