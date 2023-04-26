Хавбек ПСЖ может перейти в "Ювентус"

Согласно информации портала Todofichajes, полузащитник Фабиан Руис не смог доказать свою ценность для "ПСЖ" и, вероятно, планирует покинуть клуб после окончания текущего сезона.

По данным журналистов, 27-летний испанец имеет два возможных направления развития карьеры - итальянский "Ювентус" и испанский "Бетис".

Ожидается, что стоимость трансфера Фабиана составит около 38 миллионов евро.

Фабиан Руис перешел в "ПСЖ" из "Наполи" прошлым летом и в настоящее время имеет контракт с клубом до 2027 года. За текущий сезон в чемпионате Франции Руис провел 23 матча, забил один гол и отдал один ассист.