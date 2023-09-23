Хавбек Ман Сити пропустит три матча за брутальный фол против игрока Ноттингема

Манчестер Сити одержал уверенную победу над Ноттингем Форест (2:0) в матче 6 тура английской Премьер-лиги. Уже на 14-й минуте счет был 2:0 в пользу “горожан”, чего им хватило для победы в этом матче.

Однако события сегодня были не только положительные для Хосепа Гвардиолы.

В начале второго тайма прямую красную карточку получил полузащитник Сити Родри: игрок схватил за горло соперника, Моргана Гиббс-Уайта. После VAR игрок Ман Сити был удален с поля.

Согласно правилам, Родри должен быть дисквалифицирован на три ближайших матча. Таким образом, он пропустит игры “горожан” против Ньюкасла в Кубке Англии, а также против Вулверхэмптона и Арсенала в чемпионате Англии.

Напомним, что Манчестер Сити возглавляет таблицу английской Премьер-лиги: после шести матчей у команды шесть побед.

Испанский полузащитник Родри выступает за Сити с лета 2019 года. Это его первая красная карточка в карьере.