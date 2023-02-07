Хавбек "Лестера" обратился к тем, кто хочет заработать на трагедии в Турции

Хавбек “Лестера” и сборной Турции Чаглар Сеюнджю раскритиковал тех, кто хочет заработать на страшных событиях в Турции.

Напомним, что в этой стране в результате землетрясения погибли тысячи человек.

"Мы можем наблюдать, как безразличные к трагедии люди, в которых нет ни капли человечности, пытаются нажиться.

Некоторые продавцы подняли цены на одеяла в пять раз. Они не должны остаться безнаказанными, такое нельзя оставить без внимания!" - отметил он.