Хавбек "Челси" Ковачич отреагировал на увольнение Поттера

Хорватский полузащитник лондонского “Челси” Матео Ковачич поделился мнением об увольнении главного тренера Грэма Поттера.

“Нужно быть честными перед собой. Безусловно, легче уволить тренера, чем заменить 30 игроков. Ответственность также лежит на нас, футболистах. Нам нужно играть лучше. Что касается возвращения Лэмпарда, то его возвращение - это хорошие новости. Мы знаем его, он объяснил нам, что ждет от нас. Нас ждут два отличных матча с ”Реалом". Так что у нас есть возможность хорошо закончить сезон". - приводит слова Ковачича Sky Sports.

В ныненшем сезоне 28-летний Ковачич провел за “Челси” 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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