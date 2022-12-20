Хавбек "Челси" готов перейти в "Барселону"
Новости футбола Сегодня, 05:15
Фото: инстаграм Нголо Канте/Автор неизвестен
Французский полузащитник “Челси” Н'Голо Канте заинтересован в переходе в “Барселону”, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, футболист готов подписать с каталонским клубом контракт в январе 2023 года, а спустя полгода присоединиться к “Барсе” на правах свободного агента. В составе каталонцев француз может заменить опытнейшего полузащитника Серхио Бускетса, который решил сменить клуб.
В нынешнем сезоне 31-летний Канте провел за “Челси” два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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