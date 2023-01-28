Хавбек "Брайтона" Кайседо попрощался с клубом: его новая команда пока неизвестна

Хавбек “Брайтона” Мойсес Кайседо все же сменит клуб этой зимой.

Ранее СМИ писали, что “Брайтон” отказался продавать хавбека в “Арсенал” и “Челси”, но теперь сам футболист заинтриговал своим прощальным сообщением.

"Я хочу сказать спасибо клубу. В каждом матче я на полную выкладывался за эту команду. Я всегда играю в футбол сердцем и с улыбкой.

Моя мечта - стать самым титулованным футболистом в истории Эквадора. Я горжусь, что смог выручить для своего клуба рекордную трансферную сумму. Теперь “Брайтон” может вложиться в новых игроков", - написал он.

При этом остается неясным, в какой именно клуб переходит полузащитник.