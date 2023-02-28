Хавбек "Бетиса" получил серьезную травму

Хавбек “Бетиса” Набиль Фекир в этом сезоне на поле уже не выйдет.

После матча Ла Лиги с «"Эльче" у футболиста был дискомфорт в колене.

После медицинских тестов у Фекира выявили травму передней крестообразной связки левого колена.

Теперь Фекиру предстоит операция.

Интересно, что для хавбека это вторая травма крестообразной связки в карьере.