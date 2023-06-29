Хавбек "Барселоны" хочет уйти из команды бесплатно

Хавбек "Барселоны" Франк Кессье намерен попросить клуб отпустить его в новую команду бесплатно.

Как известно, футболистом активно интересуется саудовский “Аль-Ахли”.

Согласно данным испанских СМИ, саудовцы готовы предложить 26-летнему футболисту внушительный подписной бонус, если он перейдет в их команду как свободный агент.

В то же время “Барса” надеется выручить деньги за трансфер Кессье, чтобы иметь возможность подписать Марсело Брозовича из "Интера".