Хавбек "Барселоны" хочет уйти из команды бесплатно
Новости футбола Сегодня, 09:30
Фото: твиттер Барселоны
Хавбек "Барселоны" Франк Кессье намерен попросить клуб отпустить его в новую команду бесплатно.
Как известно, футболистом активно интересуется саудовский “Аль-Ахли”.
Согласно данным испанских СМИ, саудовцы готовы предложить 26-летнему футболисту внушительный подписной бонус, если он перейдет в их команду как свободный агент.
В то же время “Барса” надеется выручить деньги за трансфер Кессье, чтобы иметь возможность подписать Марсело Брозовича из "Интера".
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