Хавбек “Байера” назвал футбол "Ромы" уродливым

Хавбек “Байера” Керем Демирбай жестко высказался об игре “Ромы” в ответном матче в полуфинале Лиги Европы.

Напомним, что встреча закончилась вничью 0:0.

"Неудивительно, что такой стиль игры, как у "Ромы", принес успех их команде на этапе полуфинала турнира. В конце матча они еще больше углубились в уродливый футбол", - сказал Демирбай в интервью для RTL.

В минувшей встрече "Рома" смогла нанести лишь один удар в сторону ворот "Байера".

В первой игре итальянцы победили со счетом 1:0.