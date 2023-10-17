Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории легендарного английского стадиона

Харри Кейн сделал дубль за сборную Англии в матче против сборной Италии (3:1). Эта победа означала, что англичане досрочно квалифицировались на Евро-2024.

Матч проходил на легендарном Уэмбли. У Гарри Кейна теперь стало 24 гола, забитых на этом легендарном стадионе за сборную Англии. Он стал национальным рекордсменом. Гарри Кейн отобрал рекорд у Бобби Чарльтона, который забил 23 гола на стадионе Уэмбли.

Стоит отметить, что это не первый национальный рекорд для Гарри Кейна. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии - забил 61 гол.