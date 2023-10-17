Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории легендарного английского стадиона
Новости футбола Сегодня, 19:55
Фото: championat.com/Aвтор неизвестен
Харри Кейн сделал дубль за сборную Англии в матче против сборной Италии (3:1). Эта победа означала, что англичане досрочно квалифицировались на Евро-2024.
Матч проходил на легендарном Уэмбли. У Гарри Кейна теперь стало 24 гола, забитых на этом легендарном стадионе за сборную Англии. Он стал национальным рекордсменом. Гарри Кейн отобрал рекорд у Бобби Чарльтона, который забил 23 гола на стадионе Уэмбли.
Стоит отметить, что это не первый национальный рекорд для Гарри Кейна. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии - забил 61 гол.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:52 Кейн – лучший. Названы оценки игрокам за матч квалификации Евро-2024 Англия – Италия
Новости футбола Сегодня, 16:50 Квалификация на Чемпионат Европы-2024: волевые победы Англии и Украины в группе С
Новости футбола Сегодня, 14:15 Невероятнее деньги. Саудиты хотят, чтобы Моуриньо поехал тренировать к ним
Новости футбола Сегодня, 13:57 Евро-2024. Сенсация в Хельсинки. Казахстан оформил камбек в матче с Финляднией
Новости футбола Сегодня, 13:55 Опубликован топ-10 лучших футболистов АПЛ с 1992 года
Новости футбола Сегодня, 13:28 Руководство Сампдории поддерживает Пирло и не планирует его увольнять
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 19:55 Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории легендарного английского стадиона Новости футбола Сегодня, 19:37 Бенжамен Павар повторил достижение Зинедина Зидана в сборной Франции Новости футбола Сегодня, 17:52 Кейн – лучший. Названы оценки игрокам за матч квалификации Евро-2024 Англия – Италия Новости футбола Сегодня, 17:26 Англия стала девятым участником Евро 2024 Новости футбола Сегодня, 17:07 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 8 тура Новости футбола Сегодня, 16:57 Отбор Евро 2024, группы G и H. Ничья Литвы и Венгрии, Дания с трудом побеждает Сан-Марино Новости футбола Сегодня, 16:50 Квалификация на Чемпионат Европы-2024: волевые победы Англии и Украины в группе С Новости футбола Сегодня, 15:34 Бонуччи также рискует получить дисквалификацию Новости футбола Сегодня, 14:52 Кейн попрощался с персоналом Тоттенхэма Новости футбола Сегодня, 14:15 Невероятнее деньги. Саудиты хотят, чтобы Моуриньо поехал тренировать к ним
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч США — Гана 18 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Перу — Аргентина 18 октября 2023 года Футбол 18 окт 2023 Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе 19 октября 2023 года Футбол 18 окт 2023 Прогноз на матч Америка — Ботафого 19 октября 2023 года Футбол 18 окт 2023 Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт 19 октября 2023 года Футбол 18 окт 2023 Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза 19 октября 2023 года Футбол 19 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Айн 19 октября 2023 года